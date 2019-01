Ises di Eboli: rigettata la richiesta di accreditamento della clinica

Addio all'accreditamento per l’Ises, la clinica privata di Eboli: lo ha stabilito il Governatore De Luca . Il commissario ad acta alla Sanità, ha rigettato le istanze di accreditamento istituzionale per l’attività ambulatoriale e di rieducazione funzionale, nonchè per i centri ambulatoriali di riabilitazione e di residenza sanitaria di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica, sensoriale per 64 posti in regime semiresidenziale e per 26 posti letto in residenziali".

Tali attività sono state promosse dalla struttura Ises centro di medicina riabilitativa e poi reiterate dalla subentrante “Nuova Ises” società cooperativa sociale.