Resta senza benzina sull'A2, prova ad arrivare a piedi al distributore di carburante: multato

Dramma sventato, questa mattina, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza di Sala Consilina. Mentre si trovava in viaggio in direzione Nord, infatti, un uomo di Napoli, alla guida della sua Audi Q5, è rimasto senza carburante, come riporta Ondanews. Il malcapitato ha dovuto arrestare la marcia in una piazzola di sosta: in modo imprudente, ha pensato di scendere dall'auto e di incamminarsi a piedi verso l’area di servizio “Sala Consilina Est”, distante circa 6 km. Ad attenderlo nel veicolo, intanto, la moglie.

Il salvataggio

Avvistato dal Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, il Vice Questore, dottor Francesco Minniti, insieme ad un equipaggio della locale Sottosezione di Polizia Stradale e al personale dell’Anas, l'uomo è stato fermato e multato. Accompagnato presso l’area di servizio per fare rifornimento, dunque, successivamente è potuto ripartire.