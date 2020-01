Trovano un portafogli "pieno" e lo portano in presidenza: il bel gesto di 3 studenti a Scafati

Un bel gesto, quello degli studenti di una classe quarta del liceo scientifico Caccioppoli di Scafati. Gli alunni, infatti, hanno trovato un portafogli e lo hanno consegnato alla presidenza.

Il gesto

Come riporta Il Mattino, gli studenti si stavano avviando all’uscita, quando tre di loro, attraversando il corridoio, hanno notato, sotto uno dei banchi di un’altra aula vuota, un portafogli, contentente il documento di riconoscimento ed anche 300 euro. I giovani, dunque, lo hanno portato in presidenza, per far sì fosse restituito al proprietario.