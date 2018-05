Restringimenti sull'A2 Autostrada del Mediterraneo: disagi tra Fratte e Salerno centro

Disagi sull'A2 “Autostrada del Mediterraneo” (tratto A2 dir/NA – diramazione di Napoli): è provvisoriamente istituito un restringimento sulla carreggiata in direzione sud tra gli svincoli Salerno Centro e Salerno Fratte, per consentire l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione in corrispondenza del viadotto “Calenda”.

I tempi

Il transito in corrispondenza del cantiere è consentito sulla sola corsia di sorpasso. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la serata di domenica 27 maggio.

Le raccomandazioni

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.