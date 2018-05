"Carne" e "pesce" per indicare coca ed eroina: smantellata la rete di spaccio tra Campania e Basilicata

Smantellato un giro di droga tra Basilicata e Campania, grazie all'operazione “Restaurant”, denominata così per via delle parole in codice usate dagli indagati che parlavano di eroina e cocaina ricorrendo a termini quali “carne” e “pesce”.

L'operazione

I Carabinieri di Potenza hanno arrestato sei persone nelle province di Potenza, Bologna e Vicenza: tra loro, anche G.R., 24enne di Salerno. Espressioni come “Prendiamoci un caffè dopo mangiato” si riferivano in realtà agli appuntamenti finalizzati alla cessione di dosi ad un prezzo compreso fra i 20 ed i 50 euro l'una. Lo spaccio risulta nell'anno 2016-2017. L’approvvigionamento della sostanza stupefacente avveniva a Salerno ed in altri Comuni della provincia come Eboli, Contursi, Battipaglia, Pontecagnano e Campagna: la droga, poi, veniva portata e ceduta in provincia di Potenza.