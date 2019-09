Lavori alla rete fognaria di Scafati: “Città paralizzata da oltre 400 giorni”.

“Non è possibile che una città sia paralizzata da oltre 400 giorni. Capisco che la fase commissariale e i suoi problemi, ma adesso serve una presa di posizione della giunta comunale sui lavori lumaca della rete fognaria”. Lo denuncia Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, che interviene sui disagi che continuano a provocare disagi in diverse zone di Scafati e in prossimità del casello autostradale Napoli-Pompei-Salerno.

La polemica

“Vorremmo capire perché questi ritardi e cosa ha fatto il sindaco dal suo insediamento. Apprezzo che Cristoforo Salvati abbia posticipato l'orario dei lavori per evitare il caos in concomitanza con la ripresa delle attività didattiche nelle scuole della città, ma i cantieri sono fatti per essere tolti e non per restare in maniera permanente". La preoccupazione va anche alle tante aziende della zona alle prese con commesse quotidiane: "Non ho mai sposato battaglie politiche e spero sia chiaro a tutti. Ma tenere ostaggio una città con dei lavori per 400 giorni è assurdo - ha continuato Vicinanza -. Imprenditori, cittadini e commercianti sono stati dimenticati da tutti. Non vorremmo trovarci a fronteggiare il solito autunno caldo per le responsabilità dei soliti noti".