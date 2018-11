Festa di Halloween e selfie in chiesa: revocato il comodato d'uso alla Fondazione Giambattista Vico

E' stato revocato il comodato d’uso concesso vent’ anni fa alla Fondazione Giambattista Vico, con sede a Vatolla, per la gestione della chiesa di San Gennaro all’Olmo di Napoli, ai piedi di San Gregorio Armeno. La decisione è stata presa dopo una festa di Halloween, con tanto angolo bar e dj.

L'equivoco

Come riporta Il Corriere della Sera, rilanciato da Dagospia, “Probabilmente, come ha sostenuto nella sua lettera di scuse al cardinale Sepe il presidente della Fondazione Vico Vincenzo Pepe, persona seria che per quella chiesa ha fatto tantissimo, tutto è nato da un equivoco. La serata doveva essere dedicata a un evento teatrale, una rappresentazione incentrata sui martiri della rivoluzione ì del 1799 e su Eleonora Pimentel Fonseca, e non sarebbe stato certamente il primo appuntamento del genere – si legge nell’articolo – Pur appartenendo alla Curia, infatti, la chiesa di San Gennaro all’ Olmo, come tante a Napoli e in altre città d’ Italia, era stata affidata a una gestione esterna perché da tempo non utilizzata più per funzioni religiose. Quando vent’ anni fa si fece avanti la Fondazione intitolata al filosofo che proprio in quella chiesa venne battezzato, a Largo Donnaregina, sede degli uffici arcivescovili, non ebbero difficoltà ad accoglierne la richiesta”.

L'indagine

Dopo la diffusione sui social di selfie di ragazze in chiesa, in pose sarcastiche, e coppie e di confessioni simulate, la storia è finita in Procura, in quanto in chiesa potevano essere organizzati eventi di vario tipo, ma mai irrispettosi della sua originaria funzione, come risulta essere, invece, la celebrazione di Halloween.