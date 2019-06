Sfilata di ambulanze per festeggiare il neosindaco: revocato il servizio alla Croce Azzurra

Detto, fatto: l'Asl Salerno ha provveduto alla revoca della convenzione presso il Presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania, per il servizio di trasferimento dei pazienti con ambulanza tipo B, alla Croce Azzurra. Tale provvedimento, come riporta Infocilento, arriverebbe in seguito all’episodio della sfilata con le ambulanze a Capaccio Paestum per festeggiare la vittoria del candidato sindaco Franco Alfieri, al ballottaggio del 9 giugno. Inoltre, a breve, lo stop per le ambulanze rianimative di Licinella e Agropoli.

La polemica precedente

In effetti, quell'affidamento a Vallo della Lucania, era già stato oggetto di polemiche, in merito alla scelta di affidare il servizio ad una ditta esterna, nonostante presso il Presidio fossero già operative due ambulanze e sei autisti dell’Asl Salerno che con il subentrare di un privato avrebbero continuato a percepire lo stipendio, senza incarichi precisi. Di ieri, i controlli dei Nas e dei carabinieri della compagnia di Agropoli per far luce su eventuali legami tra associazioni e politici. Accertamenti in corso.