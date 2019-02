Daspo per 45 tifosi Granata a Palermo: provvedimento revocato

E' stato revocato il daspo emesso lo scorso febbraio dal questore di Palermo, per il lancio di petardi allo stadio: il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso che ha interessato 45 tifosi della Salernitana. Questi ultimi, nella partita per il campionato di serie B Palermo – Salernitana del 28 dicembre 2017, si erano resi responsabili del trasporto e del lancio di petardi. Revocata, dunque, la diffida a tutti i tifosi granata.

Il fatto

Sul pullman dei tifosi della Salernitana diretti allo stadio “Renzo Barbera”, furono sequestrati diversi artifizi pirotecnici non classificabili. Non trovando il responsabile, fu comminato il Daspo a tutte le persone a bordo del bus. Ora il provvedimento è stato revocato.