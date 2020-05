San Mango Piemonte: riaperta stamattina la SP 105, parla Strianese

Riaperta stamattina la SP 105 nel comune di San Mango Piemonte: la Provincia di Salerno ha revocato le ordinanze precedenti consentendo di nuovo il transito a far data quindi da oggi, 19 maggio. “A causa di una frana - ricorda il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese - era stata disposta la chiusura totale al transito pedonale e veicolare al Km 0+850 della strada e, per esigenze di cantiere, poi era stato necessario chiuderla totalmente per consentire i lavori di ripristino della carreggiata in massima sicurezza. Il settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, aveva chiesto all’impresa assegnataria dei lavori di adottare tutte le cautele a garanzia del traffico, con preventiva e idonea segnaletica del percorso alternativo".

Lo stop

Il cantiere era stato bloccato per via dell'emergenza ed è stato riaperto lo scorso 8 maggio per l'intervento di somma urgenza, mettendo in sicurezza tutta la SP 105 e riaprendo regolarmente la strada al traffico. "Oggi finalmente siamo riusciti, la Provincia non si ferma. La mobilità sicura per le nostre comunità rimane uno degli obiettivi fondamentali dell’Ente", ha concluso Strianese.