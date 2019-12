Frana a Montesano: riapre la strada, l'avviso del sindaco

Riaperto il tratto della SR ex SS103, in direzione Tardiano-Moliterno, interrotto a causa della frana. Lo ha annunciato il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. La carreggiata era stata invasa da detriti, pezzi di roccia e rami di alberi, per via del maltempo.

L'avviso del primo cittadino