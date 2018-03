Strada statale 163 “Amalfitana”, riaperto il tratto a Ravello

A partire dalle ore 12.30 circa di oggi, è tornato regolarmente fruibile – in entrambe le direzioni – il tratto di strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 31,000, a Ravello. Ultimatim infatti, gli interventi di messa in sicurezza, realizzati dal Comune di Ravello, sul versante attiguo alla statale, lungo il quale - nella tarda serata dell’8 marzo - i Vigili del Fuoco avevano riscontrato il pericolo di caduta massi.

La revoca della chiusura

Questa mattina, dunque, Anas ha emesso – quale atto amministrativo necessario – l'opportuna revoca dell’Ordinanza ed ha provveduto alla rimozione dei new-jersey precedentemente installati per la chiusura, oltre che al coordinamento della viabilità in loco, con il supporto della Polizia Locale.