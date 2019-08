Incendio a Maiori: riaperto il tratto della statale Amalfitana, lavori ancora in corso

A partire dalle ore 20 di ieri sera, è stato riaperto il tratto della strada statale 163 "Amalfitana" compreso tra il km 39,350 ed il km 40,050, in località Capo d'Orso, chiuso dallo scorso venerdì 9 agosto a causa di un incendio che ha interessato la scarpata stradale.

Il senso unico alternato

La riapertura del tratto stradale è avvenuta, provvisoriamente, mediante l'istituzione di un senso unico alternato per consentire il completamento delle attività di ispezione, verifica, pulizia e disgaggio della parete rocciosa interessata dal rogo. In concomitanza dei lavori, se necessario, per garantire la sicurezza della circolazione, potranno essere effettuate interruzioni temporanee del traffico con frequenza minima di 30 minuti e durata massima di 10 minuti.

Il coordinamento

Dagli accertamenti effettuati dal Comune di Maiori, saranno attuate chiusure totali del traffico in concomitanza di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile o in occasione di precipitazioni piovose intense. A coordinare dette chiusure, il Comune di Maiori stesso fino ad ultimazione dei lavori che consentiranno la riapertura definitiva del traffico.