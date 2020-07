Ospedale di Agropoli: al via la riorganizzazione, ecco i servizi

Sarà presentata domani, giovedì, alle ore 10, presso l’ospedale di Agropoli, la riorganizzazione delle attività nel presidio, alla presenza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, del direttore Generale Mario Iervolino, del sindaco di Agropoli Adamo Coppola e delle Autorità e Amministratori del territorio. L’ospedale di Agropoli era stato chiuso nel 2013. Nel 2016 il nuovo governo regionale, ne ha disposto la riapertura, in considerazione delle particolari esigenze connesse alla complessità del territorio ed alla critica situazione della viabilità. Oltre ai 20 posti letto di Medicina Generale già attivi, dunque, la struttura è dotata anche di una TAC a 16 slide, recentemente installata in sostituzione di quella preesistente, e di un mammografo digitale di ultimissima generazione.

Le novità

Presso il P.O. è attiva anche una struttura per pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza (SUAP). Il Pronto Soccorso attivo 24 ore su 24, la Rianimazione e l’assistenza cardiologica, la Radiologia, ed il Laboratorio di Analisi, anch’essi operativi h24, le sale operatorie per gli interventi in week surgery e l’aumento dei posti letto per affrontare il periodo estivo andranno a completare la dotazione del presidio.L’ospedale di Agropoli viene quindi restituito alla popolazione, dopo gli ingenti investimenti stanziati dalla Regione Campania per eseguire gli interventi di adeguamento e ripristino della struttura e degli impianti, e per l’acquisizione di attrezzature e dotazioni tecnologiche.