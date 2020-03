Riapertura Ospedale Di Agropoli, Soddisfazioni dal PD di Camerota

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una splendida notizia in un momento di estrema criticità nazionale che riporta la luce nella città di Agropoli ed in tutto il comprensorio Cilentano. Oltre alla petizione popolare spontanea con relativa raccolta firme, il Circolo PD di Camerota ha inoltrato la Richiesta al Governatore De Luca ed alla Direzione Generale dell'Asl Salerno nella Persona del Dott. Mario Iervolino, siamo Ben Lieti che le iniziative popolari e politiche trovino Ampio Riscontro. Grazie al Presidente Vincenzo De Luca e al Dr. Mario Iervolino per l'Efficacia Azione Posta in Essere! Un Traguardo Importante!