Scuola, De Luca annuncia il ritorno il 14: "Screening di massa, mascherine e no alle classi pollaio"

Si terrà domani, sabato 11 luglio, alle ore 10:30, nell'auditorium del Centro Direzionale di Napoli (Isola C3), l'iniziativa “La Regione Campania per la scuola”. Saranno presentati, tra l'altro, il Piano dell’Edilizia Scolastica e il piano Scuola Sicura, con gli interventi del presidente Vincenzo De Luca e dell'assessore Lucia Fortini. ​

L'annuncio

E a proposito di scuola, De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì, ha annunciato che, probabilmente, in Campania si tornerà tra i banchi il 14 settembre e non il 24 come inizialmente pensato, per cui non mancherà uno “screening di massa tra il personale docente, 180 mila tamponi, e mascherine per tutti gli studenti”. De Luca parla di controlli strettissimi e controllo “ossessivo dei nuovi focolai”, perchè l’epidemia è “ancora in corso”, nonostante i dati nella regione siano ad oggi confortanti. Per riaprire le scuole prima delle elezioni regionali per De Luca, dunque, sarà necessario fare tamponi a tutto il personale scolastico, distribuire mascherine a tutti gli studenti e provvedere perché non ci siano “scuole pollaio”.

Parla De Luca