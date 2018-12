Rilevato il cinema Apollo: la sala può riaprire, l'annuncio che regala sorrisi a Natale

Una buona notizia di Natale, con una speranza divenuta realtà. Riaprirà i battenti, con il nuovo film di Boldi e De Sica, domenica 23 dicembre, il Cinema Apollo, rilevato dalla società paganese La Fenice, rappresentata da Gennaro Vaglia, cugino di Luca Vaglia, il vecchio gestore.

L'annuncio atteso

Quest'ultimo, dopo aver confermato alla nostra redazione la chiusura del cinema, aveva anche annunciato la volontà di far tutto il necessario per riaprirlo. Ed il cambio di gestione è stato possibile grazie all'accordo con la società Pastore fortemente voluto dal socio Raffaele Vaglia, papà del rappresentante Gennaro Vaglia. Così, il cinema Apollo potrà rialzare il sipario. Gioia e sorrisi, quindi, tra i salernitani precedentemente amareggiati per lo stop dell'attività del rione Carmine. A pochi giorni dal Natale, è arrivato l'annuncio tanto atteso.