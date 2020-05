Saracinesche alzate, tra igienizzanti e misure anti-Covid: Salerno si risveglia

Saracinesche alzate, sorrisi e anche qualche timore: è questa l'atmosfera che si respira a Salerno città, dopo il lockdown durato due mesi. Parrucchieri, estestiste, negozi al dettaglio, da oggi, 18 maggio, hanno potuto riavviare le proprie attività, seguendo la normativa anti-contagio prevista.

Qualche dubbio, circa i dettagli delle indicazioni regionali sulle linee guida anti-Covid per la vendita, emergono dalle interviste ad alcuni esercenti, impegnati a rispettare al meglio ogni misura per la tutela della propria e altrui salute. Intanto, in ogni negozio salernitano, igienizzanti, percorsi differenziati per ingressi e uscite e sanificazioni già effettuate. I bar, dal canto loro, possono riaccogliere al bancone i clienti. Tra esercizi riaperti e flussi pedonali, dunque, la città, piano piano, si risveglia.