"Era lei a provocarmi", ricatta l'amante per giustificarsi con la moglie: a processo

Estorce foto hard all’amante e le fa vedere alla moglie per farle credere di essere stato provocato dalla donna. Ora, però, un 42enne, accusato di stalking aggravato dalla Procura di Nocera Inferiore, finisce a processo dopo la denuncia presentata dalla donna con la quale aveva un rapporto extraconiugale.

La storia

Secondo gli inquirenti l'uomo non si limitava ad essere solo il suo amante, ma assumeva comportamenti violenti e faceva scena di gelosia, fino a quando la donna, con la quale tradiva sua moglie, non decise di chiudere la relazione clandestina. Ma lui, per provare a farla desistere, è arrivato a minacciarla di rivelare il loro rapporto segreto ai suoi genitori. Non solo. Spesso passava ripetutamente nei pressi della sua abitazione per pedinarla e intimarle di chiedergli il permesso per fare ogni cosa. E’ arrivato persino a farsi consegnare la password per la localizzazione a distanza del telefonino. Inoltre pretese ed ottenne l’invio di foto in cui la donna era nuda e, una volta ottenute, dopo la fine della loro relazione clandestina, le fece vedere alla moglie: “Lei mi provocava”. Per l’accusa, il 42enne aveva messo in piedi questo piano per nascondere la sua relazione extraconiugale, ma allo stesso tempo, aveva tentato di convincere l'amante a non lasciarlo. Ma lei, dopo un po’ di tempo, decide di mettere fine a quell’incubo presentanto formale denuncia ai carabinieri. La vicenda, che si è svolta tra Nocera Inferiore e Siano, è andata avanti dal 2013.