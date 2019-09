"Dammi 500 euro o mostro la conversazione": ricatti su Skype, allarme anche nel salernitano

Nuovo allarme ricatti, sui social network. Persone tra i 30 e i 50 anni, si sono imbattute in richieste di amicizia provenienti da (presunte) avvenenti ragazze, le quali dopo un’iniziale amicizia su facebook, spostano la conversazione su Skype.

La beffa

La “chiacchierata” si scalda e la ragazza inizia a mostrare il proprio corpo, invitando il malcapitato a fare altrettanto. Mentre la vittima ha ormai compiuto gli inequivocabili gesti, la conversazione si interrompe e arriva il messaggio con il ricatto: “Ho registrato tutto il video, se non vuoi che lo faccia circolare mi devi inviare 500 euro”. Come riporta Infocilento, casi del genere sono stati segnalati anche nel Vallo di Diano e in Cilento. Si raccomanda massima prudenza,