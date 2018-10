Opportunità di collaborazione e formazione nei musei salernitani: l'annuncio di "Galahad"

Opportunità di formazione e di collaborazione per i giovani laureati salernitani. Al via, infatti, la selezione di nuove risorse umane, da parte della cooperativa sociale Galahad che, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana, gestisce le aperture e il calendario eventi del Museo della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti e del Museo Roberto Papi di via Trotula de' Ruggiero.

La selezione e le informazioni

La cooperativa, dunque, ricerca laureati salernitani, appassionati di arte e cultura, da impegnare nei servizi di accoglienza ai turisti e nelle iniziative organizzate per valorizzare le due importanti strutture museali del centro storico cittadino. Previsti, per i volontari che verranno selezionati, dei rimborsi spese periodici, nonchè la possibilità di prender parte ed offrire supporto ad eventi extra (delitti al museo, mostre ed altro ancora) volti ad attirare i visitatori presso i due gioielli museali e che stanno già suscitando l'entusiasmo di grandi e piccini. La collaborazione, tra l'altro, dà diritto ai crediti universitari per gli studenti delle facoltà umanistiche dell'Unisa che devono svolgere tirocinio formativo. Tutti gli interessati, quindi, possono inviare il loro curriculum via mail a galahadsalerno@hotmail.it