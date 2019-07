Ricercato rumeno arrestato a Monte San Giacomo: l'elogio del sindaco a un cittadino e alla vigilessa

E' stato arrestato ieri, a Monte San Giacomo, un ricercato rumeno: preziosa, la segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato la presenza di un uomo con 2 valigie davanti a un bar. "Siamo riusciti, in sinergia con i vigili e i Carabinieri della Stazione di Sassano, ma soprattutto grazie alla competenza della vigilessa Mimma Ramagnano, a identificare questo soggetto, risultato ricercato da due anni per alcuni reati e portato in caserma per gli ulteriori adempimenti. - racconta il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta - Si approfitta di tale occasione per ringraziare quanti si sono adoperati in questa circostanza: in particolare un ringraziamento a Michele, il cittadino che ha fatto la segnalazione, al Comandante La Sala e alla vigilessa Ramagnano", ha concluso il primo cittadino.

