Motorino sospetto a Cava: 21enne denunciato per ricettazione e riciclaggio

Polizia in azione, a Cava de’ Tirreni: è finito nei guai, un ventunenne, originario della provincia di Caserta ma residente nella città metelliana, accusato di ricettazione e riciclaggio. Nell'ambito dei controlli del territorio nelle zone collinari San Lorenzo, San Pietro e Pineta La Serra di Cava, contro i furti in abitazione, proprio in località San Lorenzo gli agenti hanno notato un motorino sospetto fermo in strada.

I controlli

Dalle verifiche sul veicolo, è emerso che la targa risulta intestata ad un giovane, abitante nella zona, ma rilasciata dai competenti organi della M.C.T.C. per un veicolo diverso. Inoltre, lo scooter è apparso riverniciato, con il numero di telaio abraso. Gli agenti, dunque, hanno rintracciato presso la sua abitazione il proprietario e, alla loro richiesta di esibire i documenti del motoveicolo, il giovane ha riferito di non esserne in possesso. Mentre il giovane verificava sotto la sella del motorino, i poliziotti hanno notato un mefisto di colore nero del quale il 21enne non forniva valide motivazioni circa il suo possesso. Successivamente ha dichiarato di aver acquistato il motorino tramite il sito internet Subito.it, sito al quale non è risultato tuttavia registrato, non ricordando il nome del venditore cui avrebbe consegnato il corrispettivo pattuito in denaro contante. Ha precisato, inoltre, che il veicolo al momento dell’acquisto era privo di targa, pertanto per poter circolare vi aveva apposto quella richiesta alla M.C.T.C. per un veicolo oramai dismesso.

La denuncia

Dai successivi, accurati controlli telematici, il giovane è risultato intestatario di ben 72 veicoli usate da persone residenti in aree ad alta densità criminale del napoletano e del casertano. Pertanto, il 21enne è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio, mentre il motorino e l’ulteriore materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.