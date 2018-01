Riciclaggio: sorpresi a smontare un'auto, tre arresti nel Vallo di Diano

Carabinieri di Sala Consilina in azione: sono state arrestate per riciclaggio tre persone, un 54enne ed un 27enne del posto ed un 25enne di origini rumene. I militari del Nucleo Operativo, durante i controlli nelle aree industriali del Valdiano, all’interno di un capannone per l’autodemolizione, hanno sorpreso i tre mentre smontavano un’auto Citroen Picasso, di recentissima immatricolazione, intestata ad una ditta per autonoleggi della provincia di Varese. I pezzi della vettura sono stati, dunque, abilmente recuperati e sistematicamente inventariati per la successiva vendita.

Il fatto

I carabinieri hanno accertato che l'auto, dopo un regolare nolo da parte di un 53enne napoletano pregiudicato, era stata fraudolentemente denunciata per perdita di possesso e, di fatto, risultava svanita nel nulla, con il recupero dei pezzi di ricambio, non univocamente contrassegnati, e distruggendone telaio e targhe. L’auto e le relative parti smontate, del valore di circa 27mila euro, sono state recuperate e sequestrate dai militari, per la successiva restituzione. I tre sono finiti ai domiciliari.