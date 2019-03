Salerno ricorda l'avvocato-tifoso Giampiero Naddeo: appuntamento a Sant'Agostino

Si terrà domani sera, 15 marzo, alle 18.45 nella chiesa di S. Agostino a Salerno, la messa in ricordo di Giampiero Naddeo. In tal modo, verrà ravvivata l'eredità di affetti e di amore che ha donato a quanti lo hanno conosciuto e voluto bene "e che si incarna nel progetto di adozione a distanza a Lui intitolato che ha mosso i primi passi a gennaio", come ricorda il fratello, il consigliere comunale Corrado Naddeo.

Il ricordo

Giampiero Naddeo, avvocato e tifoso granata molto noto in città, perse la vita il 16 marzo dello scorso anno, precipitando dal 4° piano, dalla sua abitazione che affaccia su piazza Portanova: fatale l'impatto al suolo che non gli lasciò scampo. Attesa, dunque, una folta partecipazione per omaggiare la sua memoria.