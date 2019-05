Autovelox, il Comune di Agropoli: "Errore materiale solo su alcuni verbali"

Al Comune di Agropoli non risulta, al momento, l’annullamento di centinaia di verbali relativi all’autovelox presente sulla Strada Provinciale 430 da parte della Prefettura di Salerno a seguito di ricorsi presentati dall’associazione Noi Consumatori dell’avvocato Giuseppe Russo. E’ quanto comunica, in una nota ufficiale, il Municipio guidato dal sindaco Adamo Coppola che spiega: “E’ pervenuto a questo Ente solo qualche decreto di annullamento di verbali relativo a violazioni al Codice della Strada per eccesso di velocità, su presupposti totalmente diversi di quelli che lascia intendere l’avvocato e riportato dagli organi di stampa. Invero, le motivazioni su cui sono stati annullati solo alcuni ricorsi – sottolineano dal Comune - afferiscono a dei meri errori di stampa di alcuni verbali che hanno riportato erroneamente indicazioni della data di avvenuta taratura del dispositivo autovelox”.

Le precisazioni

Non solo. Ma il Comando di Polizia Municipale “non è stato messo in condizione di controdedurre all’organo prefettizio in quanto questo mero errore tecnico è emerso solo in corso di audizione personale dell’avvocato”. Le certificazioni in possesso del Comune di Agropoli “dimostrano, senza ombra di smentita, che il dispositivo autovelox attualmente in funzione sulla Sp 430 è dotato del certificato di taratura datato 3 novembre 2017, con validità fino al 3 novembre 2018. Successivamente è stato di nuovo tarato in data 25 ottobre 2018 e tale taratura è tuttora in corso di validità”. Inoltre, sia per la taratura 2017 che per quella del 2018, il dispositivo è stato sottoposto anche a “preventiva verifica di funzionalità sia iniziale che periodica, a dimostrazione della corretta procedura adottata dal Comando di Polizia Municipale di Agropoli. Tali circostanze documentali, se fossero emerse nel legittimo contraddittorio tra le parti mediato dall’organo prefettizio, avrebbero dimostrato la correttezza della procedura posta in essere nel procedimento sanzionatorio censurato”. Infine dal Comune ci tengono a fornire “la giusta informazione agli automobilisti sulle voci della riduzione della velocità da 80 a 50 Km orari sulla Sp 430”. “Tale iniziativa è stata assunta unicamente dalla nuova società concessionaria dell’arteria, Anas Spa, per probabile programmazione di interventi di manutenzione straordinaria sula tratto di strada. Cogliamo l’occasione per invitare gli automobilisti al rispetto delle norme e dei limiti di velocità indicati dalla segnaletica stradale. Nel contempo, di non affidarsi a notizie fuorvianti diffuse da taluni, che finiscono per fare da cassa da risonanza per chi ha interesse ad alimentare il contenzioso” concludono dal Comune.