Rifacimento totale dell'impianto di pubblicazione illuminazione a Fisciano

Rifacimento totale della pubblica illuminazione a Fisciano. La nuova opera, che il sindaco Vincenzo Sessa ha definito "iniziativa storica", è stata presentata stamattina in conferenza stampa. Doppio risparmio per il Comune della Valle dell'Irno: oltre 100mila euro in più in cassa; riduzione di emissione di anidride carbonica nell’aria.

L'opera

La ditta Selettra, protagonista dell'investimento, gestirà per 20 anni il sistema di pubblica illuminazione. Prime installazioni già all’inizio di dicembre. I nuovi apparecchi con sistema MLS saranno 2439; oltre 200 invece i punti luce in ampliamento e 450 i nuovi sostegni stradali. Il progetto prevederà inoltre l’installazione di 1 colonnina di ricarica elettrica, 2 zone access point, 60 nuovi quadri elettrici e ben 135 nuovi proiettori led, 150 prese a pannello, 125 nuovi bracci e la sostituzione di 200 metri di linee elettriche interrate. La somma di tutti gli interventi proposti permette di ottenere un risparmio complessivo di 1.057.407 kWh, ovvero circa il 64% dei consumi attuali. In termini di benefici ambientali ciò si traduce in 560,4 tonnellate annue di mancata emissione di CO².

La presentazione

“Oltre ai benefici, questo intervento prevederà anche l’incremento dell’impianto di videosorveglianza – spiega il consigliere comunale Rocco Truda -. La nostra amministrazione procede nella direzione giusta”. Così il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Fisciano, Giuseppe Vertullo: “Abbiamo appaltato in via definitiva l’affidamento del riammodernamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione. L’intervento garantirà una viabilità molto più sicura, nonché un’importante valorizzazione del territorio. Il progetto che ci è stato offerto dalla società Selettra – continua Vertullo – andrà a massimizzare 4 punti: l’ambiente, la sicurezza, la qualità e l’innovazione. L’impianto sarà adeguato in circa 330 giorni ed il costo totale dell’intervento si aggira intorno ai 3 milioni di euro”. Presente alla conferenza stampa anche l’amministratore della società Selettra Vito Telesca, che si è così espresso: “Si tratta di un’ottima scelta strategica per l’amministrazione comunale, che non si è così impegnata da un punto di vista economico, tecnico e finanziario. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 5 novembre, Selettra prenderà in consegna gli impianti e si assumerà tutte le responsabilità per la conduzione del servizio”.