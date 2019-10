Traffico e disagi per i lavori in via Roma, i gestori dei locali corrono ai ripari "fai da te"

Era stato programmato econ cartelli e del nastro rosso ai lati della carreggiata per evitare la sosta delle auto, il rifacimento del manto stradale in via Roma a Salerno, ieri sera. E, come prevedibile, i lavori hanno arrecato non pochi disagi ai locali della movida, per l’intervento iniziato praticamente ad ora di cena.

I disagi

Non solo lunghe code di auto hanno fatto rizzare i capelli ai salernitani, a causa dei rallentamenti previsti dai lavori. Impossibile, infatti, è stato anche parcheggiare le auto in via Roma, a causa della manutenzione. Amareggiati, numerosi gestori per l'orario stabilito per l'intervento che non ha tenuto conto delle ricadute negative sull'economia locale legata alla movida del centro.

I provvedimenti

Non è mancato chi, ieri sera, rimboccandosi le maniche, è corso ai ripari, come i gestori del King's Cross Irish Pub e di Salerno Centro Pizza Gourmet che, davanti ai rispettivi locali, hanno messo a disposizione una navetta per tutta la serata in via Roma, per accompagnare i clienti a parcheggiare. Tale servizio, peraltro, resta attivo ogni sera presso i due locali cittadini che, con le loro forze, stanno cercando di tamponare i disagi per gli amanti della movida.