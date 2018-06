Rifiuti abbandonati, multati 3 cittadini e 2 amministratori di condominio a Salerno

Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, ieri, hanno multato con un verbale di 500 euro tre cittadini per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, ma anche due amministratori di condomini, con due verbali cadauno, per mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata .

La bonifica

Intanto il personale del Consorzio di Bacino Sa/2, su segnalazione dei vigili, ha provveduto alla rimosso cumuli di rifiuti presenti in Via Sele (angolo mercatino di via Piave-Settore alimentari); Via Manganario, Vicolo dei Barbuti, Via Scavata Case Rosse e Viale De Marco (altezza Sert). Nel corso dei controlli, infine, sono stati denunciati, sanzionati e allontanati due parcheggiatori abusivi (un italiano e un rumeno) per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. E' stata, inoltre, denunciata una donna di etnia rom per accattonaggio, la quale è risultata inottemperante al foglio di via obbligatorio. La stessa è stata poi sanzionata e allontanata.