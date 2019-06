Errato conferimento dei rifiuti, multati due residenti ad Agropoli

Proseguono i controlli per contrastare gli errati conferimenti dei rifiuti. In azione i vigili urbani e gli operai della Sarim, gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale.

Il blitz

I controlli si sono concentrati, in particolar modo, su via Diaz, via Salvo D’Acquisto, sul lungomare San Marco e relative traverse, dove caschi bianchi e operai hanno visionato il contenuto delle buste non conferite correttamente. E così due cittadini sono state multati per 150 euro cadauno, ai sensi del Regolamento di Polizia urbana del 2013 (art. 22).

Le ispezioni continueranno nei prossimi giorni in tutta la città.