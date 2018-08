Caos rifiuti, parla Cirielli: “No al sito di stoccaggio nella Valle dell’Alento"

“La Valle dell’Alento non può diventare la nuova Terra dei Fuochi. Sarebbe un gravissimo errore, oltre che un danno per l’agricoltura e il turismo, se la Regione Campania decidesse di realizzare un sito di stoccaggio a Vallo Scalo”: lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fdi.

L'accusa

“Regione Campania e Provincia di Salerno in questi anni hanno dimostrato tutta la loro incapacità nel mettere in campo un sistema moderno e virtuoso di smaltimento dei rifiuti. Dopo aver fatto ripiombare la Campania nell’emergenza, ora vogliono distruggere anche il turismo e l’agricoltura nella Valle dell’Alento” conclude Cirielli.