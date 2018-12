Non raccolgono i rifiuti sotto al suo studio, avvocato li trascina in strada: traffico in tilt

“Se entro oggi pomeriggio il marciapiede non sarà ripulito, l'immondizia ve la farò trovare al centro della strada”. Questo l’avvertimento lanciato, questa mattina, tramite Facebook, dall’avvocato Andrea Vagito, contro la mancata raccolta dei rifiuti nel comune di Nocera Inferiore.

La protesta

Non avendo ricevuto alcun riscontro, a seguito della crisi provocata dallo stato di agitazione dei dipendenti della Nocera Multiservizi, nel tardo pomeriggio il noto legale nocerino ha spostato i rifiuti accantonati sotto il suo studio, situato in via Papa Giovanni XXIII, proprio sulla carreggiata mandando in tilt il traffico veicolare. “Io l'immondizia l'ho tolta. Mi dispiace per aver creato disagio ai cittadini, coi quali mi scuso, ma non ritengo di dover tollerare oltre questo stato di cose. E così – annuncia - farò ogni mattina fin quando non verrete a ritirarla”.