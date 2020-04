Rifiuti in strada a Baronissi, il sindaco: "Abbiamo denunciato il responsabile"

Una persona "distratta" ha sversato rifiuti in strada. A bordo di una vettura di grossa cilindrata ha scaricato la spazzatura in via Berlinguer, a Baronissi.

La denuncia

L'amministrazione comunale lo ha già multato. Ecco il post su facebook del primo cittadino, Gianfranco Valiante: "Rifiuti e vetro in maniera non conforme. E’ un residente della stessa strada, è stato identificato e sarà naturalmente sanzionato. Oltre la cafonaggine, la sua è la forma più odiosa di mancanza di rispetto per tutti i cittadini e anche per se stesso". A Baronissi era già accaduto lo scorso 6 aprile.