Rifiuti e caos: il comitato "Battipaglia dice no" scende in piazza

"Chiamiamo a raccolta i cittadini – di destra, di sinistra, di centro – battipagliesi, ebolitani e di tutta la Piana del Sele che non si rassegnano a vedere la nostra terra diventare la capitale industriale dell’immondizia per decidere come continuare nella resistenza, dicendo loro che la nostra città o ce la difendiamo da soli o non la difenderà nessuno di chi dovrebbe farlo per decisione del corpo elettorale. Incontriamoci, contiamoci, parliamoci e difendiamoci da soli". Al termine di un durissimo comunicato stampa, il Comitato "Battipaglia dice no" invita i cittadini all'adunata. Il Comitato riflette sugli ultimi accadimenti e sulla necessità di attendere "il Consiglio Comunale congiunto dell’intero comprensorio. Dopo "il topolino partotito - prosegue la nota - cioè il Consiglio Monotematico sui rifiuti con annesso invito a partecipare ai sindaci - ci chiediamo perché non si dà seguito alle parole con un solo atto amministrativo reale, cioè non si rallentano i camion, non si presidia lo STIR, non si convoca un Consiglio Comunale Congiunto". La rabbia tocca livelli di guardia, monta la protesta e arriva la proposta: "Incontriamoci, contiamoci, parliamoci e difendiamoci DA SOLI".