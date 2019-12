Rifiuti a Battipaglia: la Provincia di Salerno presenta la relazione

Domani, giovedì 5 dicembre alle ore 12, la Provincia di Salerno, presso la Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino, presenterà le conclusioni delle attività di studio sulla questione impianti rifiuti nel territorio di Battipaglia (il sindaco Francese ospite qualche ora prima della presentazione del progetto sulle città sostenibili, insieme al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca).

I lavori

Saranno presenti il Presidente della Provincia, Michele Strianese, il Consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Fausto Vecchio, il Consigliere provinciale di Battipaglia, Antonio Sagarese, Il Presidente dell’EDA (Ente d’Ambito di Salerno), Giovanni Coscia. “La Provincia di Salerno – afferma il Presidente Michele Strianese – ribadisce la piena fiducia e il totale sostegno alle attività di studio svolte dal nostro settore Ambiente, diretto da Angelo Cavaliere, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Fausto Vecchio. Il settore, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro, ha lavorato alla questione in maniera seria e puntuale presentando nei tempi previsti la relazione tecnica censimento impianti di recupero rifiuti sul territorio della provincia di Salerno. Vogliamo tranquillizzare la comunità di Battipaglia: noi siamo al suo fianco e vogliamo spiegare in maniera esaustiva la questione. Non giochiamo con le preoccupazioni dei nostri cittadini e non ci piace agitare gli animi con lo spettro di gravissime emergenze rifiuti e di problematiche ambientali.”