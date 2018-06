Rifiuti abbandonati, bonificate diverse strade: scattano le multe

Nella giornata di ieri gli agenti del nucleo operativo della Polizia Municipale, insieme ai dipendenti di Salerno Pulita, hanno bonificato una serie di strade cittadine.

Il report

Le strade ripulite sono: Viale De Marco (altezza Sert), Via Trento (altezza civico 55), Via Irno (altezzza Stazione Metro), Via Irno (altezza Ponte), Via Irno (altezza distributore Erg), Via Pio XI (altezza campana per raccolta vetro), Via Pio XI (altezza cestino portarifiuti), Via San Massimo, Via Tasso (altezza Gradoni della Lama), Via Pietro del Pezzo.

Poi i caschi bianchi hanno elevato due verbali di 500 euro per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. Sono, inoltre, in avvio per la notifica altri dieci verbali di 500 euro per abbandono rifiuti nei confronti di altrettanti cittadini che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.