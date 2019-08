Combustione illecita di rifiuti ad Eboli: denunciato imprenditore agricolo

I carabinieri forestali di Foce Sele, questa mattina, hanno notato emissioni di fumo sospette in località “Papaleone” di Eboli. Dopo aver individuato e raggiunto l’area da cui esalava fumo di colore scuro ed odore acre di combustione, i militari hanno accertato la presenza di un fuoco in atto in cui erano stati riversati e dati alle fiamme rifiuti costituiti, per la parte ancora riconoscibile, da pezzi di plastica, cartone, legno e materiali ferrosi. E così, dopo aver messo in sicurezza l’area, i militari hanno effettuato gli accertamenti del caso che hanno consentito di individuare la proprietà del terreno e la natura dei rifiuti combusti e di attribuire la produzione e successiva combustione dei rifiuti ad una società agricola che opera in zona. Per questo hanno deferito il responsabile alla Autorità Giudiziaria.

"Si tratta - si legge nella nota dei carabinieri - di una condotta vietata dalla legge e sanzionata penalmente dal Decreto Legislativo 152/2006, meglio noto come codice dell’ambiente, e di una pratica che mette a rischio le matrici ambientali, in particolare l’aria, ma anche la salute dei cittadini in particolar modo quando ad essere combusti sono rifiuti speciali quali i materiali plastici. In periodo inoltre, di alto rischio e grave pericolosità per gli incendi boschivi decretato dalla Giunta della Regione Campania e decorrente dal giorno 15 giugno e fino al 30 settembre.

