Rifiuti in Campania, Bilotti (M5S) contro De Luca: "Crea confusione"

“Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca prima dichiara che c’è il problema di una possibile emergenza rifiuti, poi fa dietrofront. E' arrivato il momento di fare chiarezza". Lo dichiara, in una nota stampa, la deputata del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti.

L'interrogazione

"Vista l’impossibilità di avere delucidazioni da parte di un’amministrazione regionale che sul tema pare avere le idee confuse, ho presentato un’interrogazione parlamentare - prosegue Bilotti - per far luce su una questione che rischia di aprire una nuova pagina buia per la Regione Campania sul fronte ambientale. A livello regionale è stata depositata un’interrogazione del consigliere Michele Cammarano. Sullo sfondo, la possibilità che la Regione Campania possa essere riempita di siti di stoccaggio, un’eventualità che riguarderebbe anche discariche, come quella di Sardone a Giffoni Valle Piana, dove non è chiaro se ci siano o meno le condizioni per il conferimento di rifiuti”.