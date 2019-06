Compostaggio in Campania, De Luca al Ministro: "Rifiuti fuori Regione"

Riflettori puntati sul problema rifiuti, in Campania: "Ieri ho inviato una lettera al ministro dell'Ambiente Sergio Costa". Lo annuncia il governatore della Regione, Vincenzo De Luca che, a margine del consiglio regionale, invoca un sostegno da parte del governo in vista dello stop al termovalorizzatore di Acerra. Quest'ultimo, infatti, a settembre, impedirà il trasferimento di 80mila tonnellate di rifiuti in 40 giorni.

Parla De Luca