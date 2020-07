Rifiuti e indagine su cooperative, Napoli: "Linea dura contro gli incivili"

Nuovo accorato appello del sindaco Vincenzo Napoli contro i “cafoni” che continuano ad abbandonare i rifiuti lungo le strade del capoluogo. Il primo cittadino, a margine di una conferenza stampa a Palazzo di Città, difende a spada tratta i dipendenti della società municipalizzata addetta alla raccolta. “Salerno Pulita sta facendo in più di quello che dovrebbe fare. Uno sforzo generoso per combattere l’inciviltà. Noi abbiamo due o tre punti crisi nei quali accenderemo i riflettori ed attueremo una repressione severissima, come in via Ligea e nell’area del porto turistico per una serie di aspetti legati alla raccolta differenziata”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il lungomare e le cooperative

Napoli denuncia come, dopo lo scorso weekend, “il lungomare è stato lasciato in condizioni pietosissime. Bisogna tenere alto il decoro contro il degrado”. Il sindaco, allo stesso modo, non si sbilancia sull’indagine della Procura inerente l’appalto delle cooperative che si occupano della manutenzione. “La nostra stella polare è il lavoro. E grazie al presidente De luca negli anni siamo riusciti a stabilizzare tanti lavoratori nella nostra partecipata. I nostri uffici tecnici stanno valutando la questione, ci sono procedure tecniche che vanno seguite” ha tagliato corto Napoli.