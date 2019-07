Dramma della solitudine: anziana viveva nel degrado, ispezione a Sapri

Dramma della solitudine a Sapri. Oggi alle ore 17 è scattata un'ispezione congiunta (Carabinieri, vigili urbani, Asl), a Piazza San Giovanni, nell'abitazione di un'anziana. Viveva in condizioni igieniche pessime.

L'ordinanza

"Contenibile ed urgente per igiene e sanità volta al ripristino delle condizioni igieniche normali di un appartamento privato”, ha avuto come conseguenza l'allontanamento della donna di 84 anni, trasportata in ospedale. Lo scrive infocilento.it

Lo scenario

La donna potrebbe essere affidata ai servizi sociali. L’ordinanza comunale è stata trasmessa ad occupanti e proprietari dell’immobile. Una ditta privata sta bonificando l’alloggio e le parti condominiali