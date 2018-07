Incivili e vandali allo sbaraglio in città: la denuncia del sindaco Napoli

Amarezza e rabbia per il mancato senso civico di alcuni salernitani. A esprimerle, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha sottolineato come, molto spesso, a deturpare l'ambiente, siano gli stessi residenti del posto. Il primo cittadino ha pubblicato su Facebook il suo pensiero, corredandolo con le foto del suo ultimo blitz.

Questa mattina, come mia consuetudine, ho fatto un lungo giro per la città, insieme all'Assessore Caramanno, e ho avuto diverse amare sorprese. In particolare, via Raffaele Conforti, in pieno centro cittadino, era letteralmente devastata dai rifiuti: sembra che alcuni ragazzi si siano divertiti a prendere a calci i sacchetti dell'immondizia. E abbiamo trovato e bonificato mini discariche anche in Piazza Alario, Piazza Caduti Civili di Brescia, via Mobilio e via Gelsi Rossi.

Quotidianamente siamo costretti, perdendo uomini e tempo, a fronteggiare le insolenze e la cattiva educazione di alcuni cittadini, mascalzoni sciagurati che devastano l'immagine della nostra città. Ancora una volta faccio appello alla coscienza individuale dei cittadini, affinché si rispettino i dettami della raccolta differenziata ed in generale le regole del vivere civile. Abbiamo delle criticità, inutile negarlo, ma è fondamentale che i cittadini ci aiutino a tenere la città pulita.