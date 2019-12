Abbandono rifiuti, la denuncia delle Guardie Ecozoofile: "A Salerno tante zone coinvolte"

"Tante zone a Salerno convivono con l'abbandono indiscriminato di rifiuti". Lo denunciano le Guardie Ecozoofile A.N.P.A.N.A. Salerno, insieme ai distaccamenti di Siano e Monti Picentini.

L'allarme

"In alcune zone dove vige divieto di scarico assoluto, spesso siamo stati costretti a procedere con ispezioni - c'è scritto nella nota stampa - abbiamo rinvenuto rifiuti misti non correttamente differenziati e soprattutto abbandonati in orario e in giorno di conferimento errato. Non viene rispettato in alcun modo il calendario della raccolta differenziata comunale. Effettuiamo contravvenzioni e le nostre radiomobili effettuano continua vigilanza sul territorio. Puntiamo sull'effetto sorpresa. Riceviamo giornalmente diverse e numerose segnalazioni mediante e-mail, social, whatsapp. I cittadini sentono il bisogno di difendere il proprio territorio. Siamo attivi da un anno, costantemente coordinati dal Comando Territoriale di Cava de' Tirreni, partecipiamo a corsi di aggiornamento regolarnente riconosciuti. Siamo agenti con funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria".