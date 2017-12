Rifiuti abbandonati a Sarno, nel mirino negozianti e ristoratori

Rifiuti abbandonati a Sarno: senza sosta, i controlli degli Ispettori Ambientali del Comune e delle Guardie Ambientali dell'Associazione Kronos, in collaborazione con la Sarim.

Le sanzioni

Oltre una decina, le persone incivili identificate, tra cui alcuni negozianti e ristoratori. Passate al setaccio, in particolare, via Prolungamento Matteotti, l'area industriale di via Ingegno, via Sarno-Striano, via Matteotti, vico Sgargianti e via San Vito. Le verifiche continuano.