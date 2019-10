Nocera Superiore, rifiuti fuorilegge e finte compostiere domestiche: nei guai i furbetti

Controlli serrati, a Nocera Superiore: da una parte i non-allineati della differenziata che depositano i rifiuti alle 2 del pomeriggio, dall’altra i furbetti della compostiera domestica che richiedono la scontistica sulla bolletta Tari senz’aver mai acquistato l’attrezzatura. È quanto scoperto negli ultimi giorni dal comando di polizia municipale su disposizione del Capitano Pasquale Attanasio, che ha disposto verifiche su strada quotidiane a partire dalle 3 del pomeriggio per stanare chi deposita i sacchetti fuori orario o, addirittura, fuori calendario.

Sul versante della gestione e raccolta dei rifiuti, l’Amministrazione Cuofano sta lavorando all’iter relativo all’introduzione della tariffa puntuale, ovvero la tariffa calibrata sul reale consumo del nucleo familiare, e sulla raccolta porta-a-porta.

"L’invito è quello di rispettare sempre gli orari ed i giorni di conferimento per evitare che il cosiddetto “fuori calendario” resti ai margini delle strade, altrimenti le lamentele da Facebook diventano solo un esercizio fittizio di protesta. Ognuno dev’essere responsabile per sé e dev’essere di buon esempio per gli altri: noi ci mettiamo il servizio ma è determinante che i cittadini ci mettano l’impegno nel fare correttamente la raccolta differenziata, altrimenti non potremo mai avere una città pulita e ordinata se c’è chi deposita rifiuti a qualsiasi ora del giorno"