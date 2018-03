Carta riciclata per rifiuti organici: ecco i risultati della sperimentazione

Un anno fa partì il ciclo di raccolta dei rifiuti organici in carta riciclata, un progetto pilota fortemente voluto dall'amministrazione comunale, con primo step al Parco Arbostella. Un anno dopo, ecco i primi dati. L'amministrazione comunale li ufficializzerà mercoledì 21 marzo alle ore 10, durante una conferenza di presentazione ospitata nella Sala del Gonfalone.

Il progetto

L'iniziativa è stata condotta dall'Assessorato allo Sport e al'Ambiente in collaborazione con Salerno Pulita SpA. I risultati sono stati ottenuti dall'elaborazione dei dati raccolti da Salerno Pulita nel corso della sperimentazione e saranno presentati pubblicamente e più ampiamente esposti e chiariti agli interessati con l'ausilio di tecnici dell'azienda fornitrice, messi a confronto con le esperienze condotte in altre realtà. All'incontro saranno presenti l'Assessore all'Ambiente e allo Sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno; il Consigliere Comunale Sara Petrone; il Presidente di Salerno Pulita SpA, Raffaele Fiorillo; gli Ispettori ambientali che hanno coadiuvato alla buona riuscita della sperimentazione; i tecnici e i responsabili del marketing per la Società fornitrice dei sacchetti "Sumus"; il Professore Giovanni De Feo, Docente di Ecologia Industriale al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno; il Presidente della IX Commissione Consiliare Permanente "Ambiente e Cultura", Ermanno Guerra ed i consiglieri comunali.