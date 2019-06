Rifiuti pericolosi a Montecorvino Pugliano: doppia operazione

Sono stati scovati dei rifiuti pericolosi a Montecorvino Pugliano, nel corso di due diverse operazioni portate avanti all’inizio del mese, dal Distaccamento di Battipaglia della Guardia Nazionale Ambientale.

La scoperta

Come riporta Zerottonove, il 6 giugno, in particolare, con l’ausilio dell’ufficio tecnico del Comune, è stato rilevato uno sversamento di rifiuti pericolosi e non, presso un terreno adiacente ad una nota azienda del posto, in direzione del Centro Commerciale Maximall. Il secondo intervento, venerdì 7 giugno 2019, è emersa una situaziona analoga presso via Colle Barone, in direzione della vecchia discarica Parapoti. Infine, il 10 giugno, all’attenzione del Sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale sono state consegnate al protocollo del Comune le relazioni sul servizio svolto.