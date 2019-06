Rifiuti nell'ex stazione di servizio di Piazza Naddeo, il Comune: "La bonifica spetta a Salerno Pulita"

Dopo la diffida inviata dal Codacons Salerno al Comune per chiedere l’immediata rimozione dei rifiuti in Piazza Naddeo (ex stazione di servizio Total Erg), nel quartiere Carmine, arriva la risposta da parte degli uffici municipali.

La lettera

Con una missiva il dirigente del settore Ambiente Luca Caselli sollecita la società Salerno Pulita affinchè avvii la pulizia dell’area in questione poichè di sua “competenza”. Immediata la reazione del Codacons: “La risposta del Comune alla nostra richiesta di intervento ci permette di capire che sussistono chiare responsabilità in campo a Salerno Pulita lì ove non avviene la pulizia.

