Degrado nell’ex pompa di benzina del Carmine, il Codacons: “Trasformiamola in piazza”

Vestiti sporchi, assi di legno e persino resti di cibo hanno invaso Piazza Pasquale Naddeo, nel cuore del rione Carmine di Salerno, nei pressi del non più funzionante distributore di benzina TotalErg. Una situazione di degrado che gli abitanti hanno segnalato, con foto e video, al Codacons Campania, che ha avvertito il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore all’ambiente e allo sport Angelo Caramanno e anche l’Asl delle condizioni in cui si trova l’ex stazione di servizio, chiedendo interventi urgenti per ripristinare il decoro urbano.

La denuncia

A farsi promotore, insieme a tutta l’associazione, della richiesta di interventi immediati è l’avvocato Matteo Marchetti che denuncia: “La situazione è invivibile. Confidiamo nella collaborazione del sindaco e dell’assessore all’ambiente e allo sport, che sapranno intervenire con prontezza, al fine di evitare non solo il perpetrarsi di tali condizioni di inciviltà, ma soprattutto di monitorarne il fenomeno, impartendo multe salate a chiunque si renda colpevole della deturpazione del territorio cittadino.”

Il progetto

Per il legale, però, non basta solo l’intervento di rimozione dei rifiuti. “Il Codacons – rivela - ha in mente un progetto più ampio per il rione Carmine! Vogliamo, infatti, rivalutare il quartiere e portarlo alla meritata rinascita, in primis, avviando un’opera di rimozione della vecchia stazione di servizio, oramai trasformatasi in una discarica all’aperto, costituente di per sé un pericolo ambientale, poiché esposta alle intemperie e allo stesso modo, un fattore di rischio per la salute di tutti gli abitanti del quartiere, poiché piena di materiali inquinanti, e in secondo luogo, creando, al suo posto, un’area pedonale che possa estendersi per gran parte di via Carmine o una splendida piazza, ritrovo per i cittadini, che completerà la trasformazione e l’agognato miglioramento del territorio comunale”. Per questo il Codacons ha creato la pagina Facebook “Rinascita del quartiere Carmine” a cui “chiunque voglia, potrà iscriversi per aiutarci a realizzare il nostro progetto, dandoci eventuali consigli per rinnovare il quartiere e portare la nostra proposta a chi di dovere” conclude l’avvocato Marchetti.