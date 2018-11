Boom per le Luci: Salerno da tre giorni sommersa dai rifiuti, l'appello

Rifiuti e cartacce ovunque, in città. In via Dalmazia, via dei Principati e fino al centro di Piazza San Francesco, sacchetti di spazzatura e degrado regnano da domenica sera, dopo il boom di turisti per le Luci d'Artista.

Il caso

In barba alla raccolta differenziata, dunque, la città si riscopre inevitabilmente sporca: da un lato, l'evidente insufficienza dei cestini, dall'altro il mancato senso civico di salernitani e visitatori che, senza ritegno, continuano ad accumulare rifiuti su rifiuti. Accorato, ad ogni modo, l'appello dei residenti delle zone interessate alla problematica, affinchè il Comune provveda a svuotare i cestini e a ripulire le strade, per la tutela dell'igiene e del decoro.

Gallery